Prince Edward County High School Honor Roll

Prince Edward County High School has released its honor roll for the fourth nine weeks.

Twelfth Grade

*Taiona Baker, Griffin Beach, Aaliyah Carla Bell, Arionna Bigelow-Watson, Summer Boettcher, Kemani Bowles, Jailin Braxter, *La’Niya Brooks, Marcus Brown, Albert Bryant Jr, Trinity Cambridge, Caleb Camp, Serena Campbell, *Ronald Carricato III, Keandra Chambers, Tanya Chambers, Christian Crafton, Morgan Curtis, Michael Dailey, Kenneth Davis, Alexander Douglas, Taylor Eanes, Jailan Edmonds, Kyla Edmonds, *Corey Eppes, *Elizabeth Farrell, Amy Flanagan, Shavera Foster, Tyler Franklin, Andrew Godfrey, Myesha Green, Corbin Gridley, J’Tae Hardy, Jasmine Harris, Danyel Haskins, Jada Hicks, Thomas Jackson, Tyana Jackson, *Raven Jennings, *Muhammad Johnston, *Shameka Jones, Kaniya Kimbrough, *Robert Kinne, Xavier Lee, *Ozzbourne Littleton, *Shana Loveday, *Alyson Lucas, Walker Mahan, Kelise’ Marsh, *Meera Mishra, Joshua Moore, Rodney Morgan, Da’Myya Nash, *Jackson Overton, Aaliyah Raymond, Joseph Raymond, Kacie Reamer, *Avia Reeves, *Michael Riggleman, Viviana Rios, LeAnn Schinabeck, *Eleanor Shoenthal, *Wyatt Somers, Jocelyn Spigler, *Kayleigh Taylor, *Maria Tindall, *Eve August Utzinger, *Charles Wallace, *Alani Walton, *Evelyn Weese, *Colin Wells, Dionna Welton-Boxley, Alexis Rose Wilding and Alex Wright.

Eleventh Grade

Lanayzha Agnew, Keshawn Bailey, D’Mayia Banks, *Jeremiah Bates, *Naomi Becker, *Sydney Bernier, *Attoria Shateya Brooks, Ziyona Burwell, Sahirah Carey, Alexandra Carr, Ashlee Carr, Makayla Carter, Malaesha Carter, T’Kiyah Carter, *Emma Carwile, Matthew Claytor, *Ryan Coleman, Kayla College, Carrington Detrick, *Alexandra Flores, SueAnn Gilbert, Ivy Goode, *Dima Hamza, Amaya Jackson, Madison Jenkins, LaMiya Johnson, Atia Johnston, Tama’ra King, *Emma Leonard, Chelsea Diane Lewis, *Emma Lewis, Tessa Mahan, Kevin Marion, *Kin’Dajah Mitchell, Isabella Morgan, Aiya Murchison, Shaylah Nance, Kenizjah Parrish, Krystiana Pearl, *Anthony Riccio, *Abbad Rios, *Aalia Scott, *Chinel Samarya Small, Sanjay Malik Stokes, *Sydney Stokes, Jacob Strickler, Elijah Taylor, Andre Thomas Jr, Jaiquan Watson and *Saye Woodard

Tenth Grade

Lameeka Abbitt, *Bodie Beach, Charles Becker Jr, Isis Bigelow, Maureka Carter, *Elizabeth Childers, Uriah Coleman, Jamarion Crawley, *Catherine Curtis, Nia Davis, Ti’ Onna Dupuy, *Layla Edmonds, *Keniyah Eggleston, *Jalen Eppes, James Foster, Freddie Geddes, Sara Graner, *Isabelle Halliday, *Thomas Hamilton, *Jamiyra Haskins-Washington, *Sylvia Hemmer, Autumn Hipkins, ZyQuan James, Diona Jennings, *Shamaila Johnson, *Isaiah Leonard, *Savannah Loveday, Sha-Liyah Lynch, *Nicholas Magill, *Isaiah McMorris, *Neel Mishra, *Hailey Morgan, Le’Von Morris, *Destiny Morton, *Daniel Motter, Tramirah Nash, *Makayla Nelson, Dejanira Pearl, Katherine Pearson, *Kendra Pearson, *ZaRonica Perkins, *Abagail Reamer, Bronwyn Rider, Gabrielle Roldan, Hayden Shackleton, Sincere Singleton, Ayana Smith, De’Marquis Smith, Destiny Alexis Smith, Dean Somers, Lailah Spencer, Amore’ Terry, Amayia Thomas, Ke’Asia Amari Trent, *Leonardo Uriarte, *John Vanty IV, *Devin Walton, Laila Wasi, Tre’ White, Sakia Williams, Quin’niah Woodford, *Haley Yarbrough and *Ainsley Zirkle.

Ninth Grade

Kaleigh Boettcher, Jerome Booker, KaNysha Luicelle Brown, Ayanni Capel, Russell Coleman III, Brittney Davis, Nina Davis, Myanna Draper, Lillian Ellis, William Epps, *Martin Esquivel, *Ella Estes, *Madison Etherton, Zaleah Ford, *Ja’Nyla Alyshia Green, *Maria Gutierrez Betancourth, *Jackson Hailey, Emily Hamilton, Steven Hayden, Tyrone Hughes Jr, Austin Hurt, *Alexis Jenkins, Zajah Jones, Milia Jordan, *Daniel Lawson, *Qadira Lee, *Gabriel Leonard, Mikayla Manns, Maynor Mejia Calix, Tyrone Morton Jr, Preston Neihouse, Deltwan Payne Jr, Jerimiah Ny’zeer Reddick, Tayler Rehm, Bibi Roberts, *Andrés Salinas, Jalen Sargent, Aydin Sawyer, Ester Serrano, *Helena Shoenthal, Vincent Simpson, Robert Skates, Ciara Smith, Za’Mariya Smith, *Angelo Sozos Jr, Damon Streat Jr., Bethany Tatum, *Aaliyah Toney, Journey Tucker, *McKenna Vogel, *Jazlynn Wade, *De’Alonzo Walker, Clevante Watkins, *Kamani Watkins, *Sophia Watson, Mya Welton-Patterson, Elijah White, *Morgan Wolf and Hy’Keim Wynn.

*Asterisk indicates all A’s