Prince Edward County Elementary School Honor Roll

Prince Edward County Elementary School has released its honor roll for the fourth nine weeks of the school year.

FOURTH GRADE

*Vivian Abanda, Luis Alvarez, Elirra Anderson, Ariyana Armistead, Syera Arthur, *Cierra Baker, *Aurelia Barber, Karmen Barksdale, Ryder Barrick, James Baskerville V, Ma’Lina Brittingham-Jones, Aireyanna Brown, Erika Bryan, Albert Bryant, Alana Chambers, Zachary Chapman,*Susan Cook,*Kavares Earley, Lillian Ellett, Shamar Fitzgerald, Charlotte Frank, Emma Garris, Bentley Gibbs, Ayden Green, Remilia Hankins, O’Shawn Harvey, Taven Hopper, Ja’Quavia Jennings, Jamir Johnson, Zhyaire Johnson, Dominic Long, Jazil Lyles, *Remy Mik, Elijah Montgomery,*Avalenn Moon, Kadence Moore,*Saniy’ Nash, Leo Pham, Cail Piddington, Arianna Pollard, Mason Nelson, *Arianna Pollard, *Aliza Pope, Anaelle Pretto, Elijah Ragland, Amiyah Ramsey,*Tomas Rangel, Jamison Spigler, *Jaxon Spigler, Madison Taney, Aleyah Toney, Michael Towler, Nini Tran Regan Vogel, Isla Volz, Cambryn Walker, *Tiana Walker, Elaine Wang, Ayden Ward, Jay’veon Warren, Layla Wolfgang, Kenya Younger and Za’Myra Younger.

THIRD GRADE

Alivia Allen, Brooklyn Allen, Xavie Bain, A’Dymond Baker, Edgar Bartolo-Juarez, Brady Burgin,*Landon Burwell, Aden Chaffin, Jason Chappell, *Justice Couch, Elliot Evans, Kaelyn Fields, Levi Flood, Da’Nizjah Fowlkes,*Tyler Frazier,*Eli Frederick,*Parker Frederick, Milai Gray, Alesha Gregory, Matthew Hailey, *Bryah Holland, Kristopher Jackson, Noah Johnson, Henry Kimmel, Robert Kortas Jr.,*Jaaladon Lewis, Londyn Lockett, Isaiah Locus, Patrick McCabe, Zaire Miller, Ashwini Modi,*Evan Morgan, Destin Pham,*Berke Puckett, Xzavier Ramsey, Elexus Smith, Jasyah Snead, Lucas Song, Anthony Sprague, Noah Sysko, Laylah Taylor, Ariyen Terry, Mekenzee Walker,*Keegan Wears, *Levi Wilmer, Ariyanna Wilson and Parker Wright.

SECOND GRADE

Malia Allen, Easton Bittle, Robert Buczek III, Roman Capati,*Alayna Clay, Cody Coleman, Harmony Coleman, Jeramyah Davis, Avery Dean,*Jackson Deskins, Aaliyah Douglas,*Peter Euteneuer, La’vay Evans, Emmi Flores, *Jonathon Folz,*Mykah Ford, *Lane Fowlkes, Tucker Frank, Conner Green, Kennedi Green, Ariel Handley, Larenze Haskins, *Cain Herrera-Franklin, Logan Hopkins,*William Hudson IV, Xia Johnson, Jalila Khan-Black, Zahlia Khan-Black, Logan King, Bryan Lascolette III, Lamar Lockett, Reginae Locus, Autumn Marshall, Dakota Mitchell, Noah Montgomery, Sydney Moore, Alaina Nevergold, Tobias Noraas, Kaylee Owenby, Heer Patel, Cadajah Phipps, Emilia Pope, Alexander Pribadi, Arianna Ratliff, Lilly Redd, Daniel Sankar, Cameron Saunders, Alivia Scott, Connor Shumaker, Elena Song, Zayden Sykes, Gabriella Tharrington, Male’yah Thomas, Brylee Thompson, Mckinley Towler, Robert Varner, Bri’Yanie Wardell, Malachi Watson, Mar’Kierra Watson, Sanali Webster, Lilly Wells, Takiya West, Zy’Onna Williams, Saddie Wine and Addison Zirkle.

FIRST GRADE

Aaqil Alston, Madison Alston, Natalia Alvarez, Y’saiyra Avalos, Brinley-Mae Bronick, Austin Bruce,*Anthony Childers, Bailee Clements,*Patience Cochran,*Charles Coleman, Jessie Coleman, Sophie Combs, Adeline Davino, Ariel Davis, *Maxwell Deifel, Brendon Douglas, Liam Dowler, Malachi Eddins, Maggie Etherton,*Tyler Faulkner, Valkyrie Folz, *Abigail Frederick,*Erin Gaffney, Jayden Garibay, Nicodemus Gramm,*Josiah Gray, *John Gregory IV, Emma Gullett, *Ava Hailey-Atherton, *Cecelia Halliday, Leila Herrera-Franklin, *Adelaide Hodges, Mckenzie Hunsucker, *Eric Hurt, Keshawn Johnson Jr., Jackson Johnson, Olivia Johnson, Cooper Kayton, *Dalton Labosier, *Cooper Leonard, Rishawn Manns Jr., Tyler Marker, *Dasmy Mejia,*Kayden Miller, Harper Nicholas, Adonis Orf, Aviel Pretto, Christian Pugh, *Carleigh Reamer,*Xavier Ruiz, *Cash Serna, , *Ayden Sprague, Seth Sura *Vienna Swanson, Maya Taylor, Lauryn Tharrington, Liam Thompson,*Brian Toney Jr., Emmett Townsend, *Mckenleigh Vaughan, *Mckenzie Vaughan, Mariana Watson, Zyanna White, Kali Woodson, *Isaiah Wright and *Margorie Yang.

*Asterisk indicates all A’s.