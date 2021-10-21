Prince Edward County Middle School Honor Roll
Prince Edward County Middle School has released its honor roll for the third nine weeks of the school year.
Fifth Grade
Li’Laya Battle, Gavin Bellamy, *Olivia Bishop, Rikiya Bolden, Jazmine Booker, Alee Clark, Alivia Clay, Brooklyn Claytor, Elijah Coleman, Na-Asia Couch, *Skyler Crenshaw, Te’Miya Dailey, *Aya Dinmore, *Didier Dunbar, Grace Eiban, Levi Estes, Makayla Evans, Zyion Ford, *Jack Green, Troy Halliday, D’Yoni Hawkes, Cheyanne Hodges, Ja’Vonte Holmes, Amire Johnson, Portlyn King, *Abigail Lawson, Ella Grace Loeser-Beares, Bryan Lopez-Martinez, *Diamin Marshall, Bryce Morgan, Justin Morning, Breasia Palmer, Silas Perkins, Ja’zir Peterson, Christian Recktenwald, Jordan Reed, Lyric Royster, Shyra Sangillo, Kimora Sims, *Lillian Simms, Jude Simpson, *Ky’Lique Smith, Mark Smith, *Isaac Sysko, Shaniya Taylor, Ishaan Taylor-Hendy, LaKinsey Wagner, Olivia Wells, Jaila Welton.
Sixth Grade
Isabelle Abanda, Melia Allen, *Alex Anderson, Ashley Barksdale, *Christopher Bates, Kenneth Beavers, Gage Bernier, Dominic Blakeney, Ariel Braxter, *Willie Byrd, Daniel Campbell, Jayda Capel, Natasha Carricato, Amira Cozino, Bryce Crenshaw, *Jonathan Crenshaw, Alexis Davis, Amberleigh Davis, KwaNaysha Earley, Montonio Ford, Madilynn Ferguson, Makayla Foster, Amairani Garibay, Dixie Greene, Anthony Gregory Jr., Brandon Grooms, Alana Gutillo, Emma Hailey, *Jonathan Hancock, Khiimaar Harris, Caleb Holman, Mackenzie Hutton, Kenneth Inman Jr., Izaiah Jackson, Nazhir Jackson, Wyatt Jamerson, Scarlett Jenkins, *Lauren Johnson, *Lincoln Johnson, Jozlyn Jones, Monish Kastia, Kamya Killebrew, Destiny Lee, Jaden Love, Adrionna Mann-Crawley, *Lillian McCabe, Savannah Meyer, Brennen Millner-Poulston, Massen Millner-Poulston, Maycie Morris, *Noor Yaseen Muhammad, Kristal Neihouse, Mitchell Newton, Danielle Ottenmiller, Delonte Patterson Jr., Keshan Peaks, Raiden Piddington, Yorel Pride, *Nicholas Rangel, Alissa Reamer, Jayden Redd, Payten Rehm, *Christopher Rowan Jr., Alannah Sawyer, Jordan Scott, Mason Sudesberry, Baylee Tate, Liam Taylor, Christopher Tisdale, Caleb Trent, *Tevin VanRomondt, William Velez, Dominic Walker, *Owen Wears, Kammon Webb, Aniyah White, *Angel Williams, *Benjamin Williams, Zy’Yon Williams, Gaige Willis, Trenton Wilson, Keron Woodford, Damien Woods, Gavin Wright, Lukas Wright.
Seventh Grade
Hailey Acampora, Nayana Adhikari, Sydni Allen, Najadah Anderson, *Kaylen Becker, Austin Benson, Terron Brown, Kasandra Buczek, James Caddell, Wayne Churchill III, Keshawnna Coles, John Curtis, Tiffany Davis, *Eric Donkoh, *Oliver Euteneuer, Harley Garrett, *Brayden Gibbs, TeAndra Green, Sariyaa Harris, Jacob Holman,Ma’Kyah Jordon, Ta’Myah Jordon, *Lola Kimmel, Reese Ledger, Saul Lopez-Morales, Sarah Lucas, T’Laija Marsh, Amahri Miller, Jaliyah Monroe, Nathan Motter, La’Keara Nash, Evelynn Noraas, Janyah Paige, Honey Patel, Keshaunna Peaks, Jonah Perkinson, Nikki Rappleyea, *Laila Robinson, Kayley Simms, Emmie Sims, Silas Simpson, Casen Smith, Frank Stokes V, Soriah Thompson, Kalia Trent, Tyler Utter, Ivan Wang, Layla Watson, Madalynn Wells, Shanaiya Williams, *Alice Yang.
Eighth Grade
Jack Atkinson, Joshua Baker Jr., Ka-Lon Bassfield, Jeremiah Bernard, Cordairo Berryman Jr., Jazir Braxter, Caitlyn Brooks, Ryan Burgin, Kiley Capati, *Adrianna Carr, Anyshia Clark, Shaykira Couch, Destiny Davis, *Kazu Dinmore, Brandon Dooley, Nkazimulo Pearl Dube, Jaliyah Eppes, Morgan Garrett, Ricky Gee III, Vivian Glenn, Terry Glover, Angelous Goodwin, Riley Grove, *Kenneth Halliday IV, *Jaclyn Hamilton, Kiersten Hill, Aidan Hurt, Javion Jackson, De’Learh James, Angelina Jenkins, *Austin Johnson, Dashara Kimbrough, Jaylen Lee, *Austin Morgan, Ryley Morris, Daneisha Patterson, Kalee Phelps, *Aubrey Pinsker, Amiyah Quick, Alivia Rachels, *Aliyah Rachels, Brandin Ramsey Jr., Loy Rathbone III, *Stephanie Riccio, Rodney Robinson, Anthony Scott, Joshua Simon, Douglas Stanley, Kayla Styles, Ella Sullivan, Akyra Sydnor, Evaline Taylor, Ava Tibbs, Madisen Tillerson, Raven Utter, Jaylah Venable, Dylan Watkins, *I’Jai Watson, Jalea Watson, Kireland Webb, Skyler Wilding, *Quin’neasha Woodford.
*Asterisk indicates all A’s.
FFA team participates in C.O.L.T conference
On Sept. 22, the Buckingham Senior FFA Officer Team went to Dinwiddie High School to participate in the Southeast Area... read more