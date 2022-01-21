Prince Edward County Middle School Honor Roll
Published 3:00 pm Friday, January 21, 2022
Prince Edward County Middle School has released its honor roll for the second nine weeks of the school year.
FIFTH GRADE
Preston Atkins, Li’Laya Battle, Gavin Bellamy, Olivia Bishop, Rikiya Bolden, Avan Carrington, Alee Clark, Alivia Clay, Brooklyn Claytor, Elijah Coleman,Skyler Crenshaw, Te’Miya Dailey, *Aya Dinmore, Didier Dunbar, Grace Eiban, Levi Estes, Jack Green, Troy Halliday, D’Yoni Hawkes, Cheyanne Hodges, Ja’Vonte Holmes, Amire Johnson, Portlyn King, Abigail Lawson, Aunjel Lee, Ella Grace Loeser-Beares, Bryan Lopez-Martinez, Diamin Marshall, Kamari Monroe, *Bryce Morgan, Breasia Palmer, Daksh Patel, Silas Perkins, Christian Recktenwald, Lyric Royster, Shyra Sangillo, Lillian Simms, Jude Simpson, Kimora Sims,*Ky’Lique Smith, Mark Smith, Isaac Sysko, Shaniya Taylor, Ashlinn Turbyfill, *LaKinsey Wagner, Zaden Walker, Olivia Wells, Jaila Welton and Zariyah Wright.
SIXTH GRADE
Isabelle Abanda, Donald Allen Jr., Melia Allen, *Alex Anderson, *Christopher Bates, Gage Bernier, *Dominic Blakeney, *Willie Byrd, *Daniel Campbell, Jayda Capel, *Natasha Carricato, *Amira Cozino, *Bryce Crenshaw, *Jonathan Crenshaw, Alexis Davis, *Amberleigh Davis, KwaNaysha Earley, Madilynn Ferguson, Makayla Foster, Daniel Godwin, Aubrey Goodman, Myla Gough, Mitarious Green, Dixie Greene, Brandon Grooms, Alana Gutillo, Emma Hailey, Zakayla Hamilton,*Jonathan Hancock, *Khiimaar Harris, Sereniti Harvey, Caleb Holman, Mackenzie Hutton, Kenneth Inman Jr., *Izaiah Jackson, Jacob Jackson, Wyatt Jamerson, *Scarlett Jenkins, *Lauren Johnson, *Lincoln Johnson, Jace Jones, *Jozlyn Jones, Ladarian Jones, Monish Kastia, Kamya Killebrew, Kevin Lee Jr., Destiny Lee, *Jaden Love, Adrionna Mann-Crawley, *Lillian McCabe, Savannah Meyer, Maycie Morris, *Noor Yaseen Muhammad, Cristian Musso, Ta’marion Nash, Mitchell Newton, Danielle Ottenmiller, Delonte Patterson Jr., Keshan Peaks, Raiden Piddington, Yorel Pride, *Nicholas Rangel, *Christopher Rowan Jr., Alannah Sawyer, Jordan Scott, Katelynn Stanton, Liam Taylor, Christopher Tisdale, *Caleb Trent, *Tevin VanRomondt, Jaylen Vaughan, Dominic Walker, Miangel Walker, *Owen Wears, Kammon Webb, Aniyah White, Travis Whiting, *Angel Williams, *Benjamin Williams, Zy’Yon Williams, Gaige Willis, Trenton Wilson, Keron Woodford, Damien Woods, Melvin Wright III, Gavin Wright and *Lukas Wright.
SEVENTH GRADE
Nayana Adhikari, *Sydni Allen, *Kaylen Becker, Austin Benson, Elijah Brooks, Terron Brown, *Kasandra Buczek, Keshawnna Coles, *John Curtis, *Eric Donkoh, *Oliver Euteneuer, Kimaya Fowlkes, Harley Garrett, Brayden Gibbs, TeAndra Green, Sariyaa Harris, Jacob Holman, Ma’Kyah Jordon, Ta’Myah Jordon, *Lola Kimmel, Saul Lopez-Morales, Sarah Lucas, T’Laija Marsh, Jaliyah Monroe, Nathan Motter, La’Keara Nash, *Evelynn Noraas, Violet Outland, Honey Patel, Keshaunna Peaks, Nikki Rappleyea, Laila Robinson, Kayley Simms, Emmie Sims, Candyce Smith, Casen Smith, Andrew Sozos, Frank Stokes V, Soriah Thompson, Ivan Wang, Layla Watson, Madalynn Wells, Shanaiya Williams and *Alice Yang.
EIGHTH GRADE
Jack Atkinson, Jeremiah Bernard, Cordairo Berryman Jr., Jazir Braxter, Kiley Capati, *Adrianna Carr, Kaitlyn Carter, Terell Chatman Jr., Anyshia Clark, Shaykira Couch, *Kazu Dinmore, Brandon Dooley, Nkazimulo Pearl Dube, Jaliyah Eppes, Keith Exum, Vivian Glenn, Terry Glover, Angelous Goodwin, Riley Grove, *Kenneth Halliday IV, *Jaclyn Hamilton, Kiersten Hill, Tymiara Holman, Aidan Hurt, Javion Jackson, Harley Jamerson, De’Learh James, Austin Johnson, Taniyah Johnson, Malik Jones, Kayla Killebrew, Dashara Kimbrough, Jaylen Lee, Zy’Onna Lockett, Michael Marsh, Austin Morgan, Tori Mottley, Paige Outland, Daneisha Patterson, Kalee Phelps, Aubrey Pinsker, Briana Powell, Amiyah Quick, Alivia Rachels, *Aliyah Rachels, Brandin Ramsey Jr., Loy Rathbone III, *Stephanie Riccio, Rodney Robinson, Charles Scott III, Tra’vell Scott, Maria Simmons, Joshua Simon, *Douglas Stanley, Kayla Styles, Ella Sullivan, Akyra Sydnor, *Evaline Taylor, *Ava Tibbs, Madisen Tillerson, Iyana Todd, Raven Utter, Jaylah Venable, Dylan Watkins, *I’Jai Watson, Jalea Watson, Skyler Wilding, Olivia Williams, Truth Woodard, *Quin’neasha Woodford and Zameer Wright.
*Asterisk indicates all A’s.